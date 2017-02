George W. Bush verewigt US- Veteranen in Porträts

Der frühere US- Präsident George W. Bush ist wieder einmal als passionierter Hobbymaler in den Schlagzeilen: Nach Hunden und prominenten Politikern porträtierte er nun 98 im Einsatz verletzte US- Soldaten in ihrem Leben nach dem Krieg. Die Bilder wurden im Band "Portraits of Courage" veröffentlicht, dessen Einnahmen kommen dem "Bush Presidential Center" zugute, das sich um die Wiedereingliederung von Veteranen in ein ziviles Leben kümmert.