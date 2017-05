Gentech- Wahnsinn: Kinder "spielen" mit Erbgut

Gefährlicher Gentech- Wahnsinn aus den USA: Im Internet werden jetzt Do- it- yourself- Baukästen für Kinder ab acht Jahren angeboten, die zu nichts Geringerem anstiften, als mit dem Leben zu experimentieren. Zielgruppe sind junge Hobbybiologen, die allen Ernstes zu Hause mit dem Produkt das Erbgut von Organismen verändern können. Umweltschützer sind entsetzt.