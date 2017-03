Genial: Dominic Thiem zieht sogar Monfils ab!

Dominic Thiem, Superstar! Österreich Top- 10- Held ist derzeit in absoluter Überform. Beim Masters- 1000 in Indian Wells hat der Lichtenwörther noch keinen Satz abgegeben - und ließ auch den Auftritt gegen den französischen Star- Spieler Gael Monfils zur Solo- Show für sich selbst werden. 6:3, 6:2 zog der den "Showman" ab.

Nach nur 1:07 Stunden war die Achtelfinal- Partie des Österreichers schon wieder Geschichte, Thiem ist in Überform. Er dominierte Monfils in allen Belangen, machte 65:44- Punkte. Vom Service über die Vorhand bis zur Rückhand war er stärker. Die Länge der Schläge war sensationell, Monfils war entnervt vom grandiosen Spiel des Österreichers.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Thiem musste nur zwei Breakbälle im ganzen Spiel abwehren, gewann 83 Prozent der Punkte mit dem ersten Aufschlag, 64 Prozent mit zweitem.

Nun wartet Stan Wawrinka!

Damit stellte Thiem auf 3:0 in Duellen mit Monfils, hat er einen Lieblingsgegner in der Weltklasse. Aber nun wartet ein noch größeres Kaliber - Stan Wawrinka! Die Schweizer Nummer drei der Welt besiegte in seinem Achtelfinale mit Hängen und Würgen den japanischen Lucky Loser Yohihito Nishioka 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) und stand insgesamt 2:13 Minuten auf dem Court.

Thiem hatte im Auftaktspiel den Franzosen Jeremy Chardy 6:2, 6:4 besiegt, danach auch gegen Mischa Zverev keinerlei Schwierigkeiten: 6:1, 6:4. Eine sensationelle Vorstellung! Die aktuelle Nummer neun der Welt hält in dieser Saison bei 14:6- Siegen, gewann von den letzten elf Spielen zehn!