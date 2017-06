Kein Glück für Dominic Thiem in Wimbledon. Österreichs Tennis- Star bekommt es in Runde eins mit Top- Aufschläger Vasek Pospisil zu tun. "Das ist genau so einer, den du nicht als Gegner willst", seufzte Trainer Günter Bresnik. Andi Haider- Maurer trifft auf Roberto Bautista Agut, Sebastian Ofner auf Thomaz Bellucci.