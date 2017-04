Gemeindebau saniert: Zins um 48 Prozent hochgejagt

Die Bewohner des Dag- Hammarskjöld- Hofs in Wien- Floridsdorf sind verzweifelt: Weil ihr Gemeindebau saniert wurde, müssen die Alt- Mieter jetzt tief in die Tasche greifen. Ein Gerichtsurteil hat die Pensionisten, Alleinerzieher und Co. außerdem zu einer saftigen Nachzahlung verdonnert. Wiener Wohnen versucht zu schlichten.