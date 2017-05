Geiselnehmer liefert sich Nervenkrieg mit Polizei

Der Banküberfall mit Geiselnahme in Tirol entwickelt sich zum Nervenkrieg: Seit Stunden hält sich der Täter in der Bank in Erpfendorf verschanzt. Eine Geisel ist in seiner Gewalt, bei der es sich nicht um einen Bankangestellten handelt. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften ist vor Ort, das Areal ist abgeriegelt.