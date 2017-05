Geiselnahme war keine spontane Verzweiflungstat

Zur unblutig beendeten Geiselnahme bei einem Banküberfall in Tirol vom Freitag hat die Polizei am Samstag neue Erkenntnisse bekannt gegeben. So hatte der 28- jährige Täter bereits in seiner Wohnung den Taxilenker als Geisel genommen, erklärte der Leiter des Landeskriminalamtes Walter Pupp. Die Tat war demnach mit Sicherheit keine spontane Verzweiflungstat.