Geiselnahme beendet: Täter in Haft, Opfer frei!

Die Geiselnahme nach einem Banküberfall in Erpfendorf in Tirol ist unblutig zu Ende gegangen: Beamte des Sondereinsatzkommandos Cobra führten am Freitagnachmittag den Verdächtigen ab. "Nach intensiven Verhandlungen durch die Beamten der Polizei- Verhandlungsgruppe konnte der Täter dazu bewegt werden, die Geisel freizulassen", teilte die Exekutive mit. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend gut.