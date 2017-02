Gegen Feinstaub: Stundenkarte gilt als Tagesticket

Um der dramatischen Feinstaub- Belastungssituation in Graz gegenzusteuern, gilt ab Mittwoch, 8. Februar, eine Stundenkarte für öffentliche Verkehrsmittel in der Steiermark als Tagesticket. Das Land Steiermark will so etwas zur Verbesserung der Luftqualität beitragen. "Die Aktion läuft bis Ende Februar", sagte Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) am Freitag.