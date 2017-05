Gefeuert im Casino - Frenkies bittere Show

Das Bild hat irgendwie Symbolcharakter: Während Schinkels in bewährt pointenreichem Stil am Montagabend im Casino Velden die Fußball- Gala der "Kärntner Krone" moderierte, entschied die sogenannte Delegierten- Versammlung (Vorstand, strategische Partner) in St. Pölten über das Schicksal des 54- Jährigen. Nach vierstündiger Diskussion war der Rauswurf besiegelt, griff Generalmanager Andreas Blumauer zum Telefon und crashte Frenkies Casino- Show. "Es tut weh, aber anscheinend war ich einigen zu mächtig", erklärte Schinkels.

Schinkels: Am Montag im Casino Velden (li.), am Dienstag mit Freunden am Wörther See. Foto: F. Pessentheiner, Conny Lenz

Entbehrliche Diskussion

Nur: Die Diskussion in St. Pölten war unterm Strich entbehrlich, Schinkels' Ablöse längst beschlossene Sache. Präsident Gottfried Tröstl hatte mit Schinkels' Nachfolger Markus Schupp seit Februar Gespräche geführt, wie der Deutsche gestern gegenüber der "Krone" bestätigte: "Die Chemie passte schnell, ein spannender Klub mit tollem Umfeld, davon konnte ich mich schon einige Male überzeugen."

Tröstl schaffte es laut eigenen Angaben, alle "Delegierten" in sein Boot zu holen: "Im Hinblick auf die weitere Entwicklung und Zielerreichung des SKN St. Pölten war eine Trennung unumgänglich."

Viel Erfahrung

Schupp bringt jedenfalls viel Erfahrung mit: Meister als Spieler mit Kaiserslautern, Bayern und Sturm, Sportdirektor in Aalen und zuletzt 2014/15 in Kaiserslautern. Seit seiner Zeit bei Sturm lebt die Familie in Graz. Jetzt ist der 51- Jährige der neue starke Mann beim SKN. Noch am Dienstag traf er sich mit Jochen Fallmann, um die Vertragsverlängerung des Trainers abzusegnen. Der übrigens auch sein Wunschkandidat war ...

Hannes Steiner, Kronen Zeitung