Gefahr eines Anschlags? Polizei durchsucht Gelände

Die Besucher des beliebten Musikfestivals verhielten sich vorbildhaft: Die meisten der 90.000 Fans blieben ruhig, als das Gelände geräumt werden musste. Viele von ihnen sangen im Chor: "Terror ist scheiße, schalalala!"

Zwei Personen verhört

Laut der "Bild"- Zeitung habe die deutsche Polizei zwei Mitarbeiter eines für den Veranstalter arbeitenden Subunternehmes verhört. Die beiden Männer hätten angeblich etwas auf dem Gelände hinterlegt. Eine konkrete Gefährdung habe aber nicht bestanden, hieß es. Die Polizei wollte dieses Statement weder bestätigen noch verneinen: "Wir können im Moment nichts sagen. Wir müssen die Ermittlungen sauber durchführen." Bei der Durchsuchung des Geländes seien auch Spürhunde im Einsatz.

Zuschauer halten beim Konzert ein "Kein Platz für Terror"-Schild hoch.

Veranstalter: "Keine verdächtigen Gegenstände gefunden"

Die Evakuierung des Festival- Geländes war also auch deshalb wichtig, damit es untersucht werden kann. Von Organisator Marek Lieberberg wird die Entscheidung aber kritisch gesehen. In einem Interview mit dem Fernsehsender n- tv sagte er: "Zunächst einmal erkenne ich keinen Grund, warum das Gelände geräumt wurde. Ich glaube, dass wir hier für das büßen müssen, was im Fall Amri oder anderen zu wenig getan wurde."

Zumahl keine verdächtigen Gegenstände oder Geräte gefunden worden seien, so Lieberberg. Durch Versäumnisse der Ermittlungsbehörden sei eine andere Gemütslage eingetreten, so dass womöglich "schneller gravierende Entscheidungen getroffen werden als vorher". Der Islamist Anis Amri hatte im Dezember 2016 bei einem Lastwagen- Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zwölf Menschen getötet.

Innenminister De Maiziere: "Verantwortungsvolle Entscheidung"

Die Entscheidung, das Musikfestival zu unterbrechen, kam von Roger Lewentz (SPD), dem rheinland- pfälzischen Innenminister: "Wir mussten diese Entscheidung treffen. Es war übereinstimmend bei allen Polizeiexperten: Es blieb keine andere Wahl." Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere steht hinter Lewentz. Er hält die Entscheidung für schwierig, aber verantwortungsvoll: "Lewentz hate meine volle Unterstützung. So bitter es ist, die Sicherheit der Festivalbesucher muss an erster Stelle stehen."

Wie geht es weiter?

Nachdem bei dem erschreckenden Vorfall am Nürnburgring niemand verletzt wurde und die Evakuierung sehr ruhig abgelaufen war, stellt sich vielen Festivalbesuchern eine wichtige Frage: Wie geht es jetzt weiter? Wird das Festival etwa ganz abgesagt? Darüber will Lewentz am Samstag um 11 Uhr informieren. Beim parallel in Nürnberg stattfindenden Zwillingsfestival "Rock im Park" gingen die Konzerte am Freitagabend übrigens weiter. Dort treten dieselben Bands in anderer Reihenfolge auf.

Die Meinung der Fans ist gespalten: Viele wünschen sich, dass das Festival am Samstag fortgesetzt wird, manche warnen aber vor zu schnellen Entscheidungen und betonen, dass Sicherheit vor geht. Veranstalter Marek Lieberberg wünscht sich jedenfalls, dass der Terror- Alarm nur eine kurze Unterbrechung war. In Richtung der Polizei sagte er Freitagabend: "Ich hoffe, dass sie mit uns und unseren Fans ebenso umgehen wie bei Fußballspielen, wo am nächsten Tag wieder gespielt wird." Die Kommunikation mit den Behörden bezeichnete der Organisator zwar als gut, aber: "Das Signal, das Deutschland heute sendet, ist katastrophal."