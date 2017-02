Gefängnisstrafen für Patricias Schläger

Sie prügelten in Seelenruhe auf ihr 15 Jahre altes Opfer ein, filmten die Schläge und stellten das Video dann auch noch auf Facebook, wo es sich wie ein Lauffeuer im Netz verbreitete. Dafür wurden Patricias Schläger - drei Mädchen im Alter zwischen 16 und 17 und zwei Burschen im Alter von 16 und 21 Jahren - am Mittwoch in Wien zu Haftstrafen verurteilt. Ein 19- Jähriger - er hatte nicht zugeschlagen, jedoch auch keine Hilfe geholt - wurde freigesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.