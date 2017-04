Gefängnisrevolte von Justizwache vereitelt!

In den vergangenen Tagen bekamen Wachebeamte vom marokkanisch- österreichischen Plan Wind und schlugen Alarm. "Ich habe sofort eine Schwerpunkt- Durchsuchung angeordnet", sagt General Josef Schmoll im "Krone"- Gespräch. Ein Großaufgebot von Beamten aus sieben Justizanstalten wurde zusammengezogen, Zellen der Rädelsführer am frühen Samstagmorgen durchsucht: Zugespitzte Messer, Handys und Sturmhauben wurden gefunden, ebenso Drogen.

Drei mutmaßliche Anführer des Aufstands wurden in andere Anstalten verlegt, weitere sollen folgen. "In Garsten wurde Schlimmeres verhindert. Es zahlt sich aus, dass wir der Kontrolle unserer Justizanstalten besondere Beachtung schenken", lobte ÖVP- Justizminister Wolfgang Brandstetter die Aktion.

Ausbruchsversuch vereitelt

Erst vor eineinhalb Jahren war ein geplanter Ausbruchsversuch der "Pink- Panther"- Juwelenräuberbande in Garsten in letzter Minute durch 229 Beamte, die auch mit Hunden kamen, verhindert worden. Damals wollten Häftlinge das Wachpersonal als Geiseln nehmen und sich den Weg in die Freiheit erpressen. Herausgekommen ist bei den Ermittlungen wenig, da keiner der Verdächtigen den Plan zugab ...

