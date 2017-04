Gefälschter Brief sorgt in OÖ für Wirbel

"Es ist in jeder privaten Wohnung ein Bild des amtierenden Bundespräsidenten anzubringen", steht in dem Brief, über den sich nicht wenige Welser beim freiheitlichen Bürgermeister Andreas Rabl beschwert haben.

Ministeriums- Logo kopiert

Auch punktuelle Kontrollen und eine Strafe bei Zuwiderhandeln werden angedroht. Das Ganze ist mit einem kopierten Logo des Innenministeriums, einer falschen Unterschrift und der Angabe von Rabl als ausführende Behörde garniert.

Wer kein Präsidenten-Foto aufhängt, dem droht eine Strafe - so steht's in dem Brief. Foto: LPD Wels

Der Stadtchef schmunzelt einerseits über den Brief, zieht andererseits aber auch harte Konsequenzen: "Wir werden das zur Anzeige bringen, schließlich kann man so einen Brief nicht einfach fälschen." Wie viele Personen das bekommen haben und wer den Brief verfasst hat, ist nicht bekannt.

