Gefälschte Deutsch- Zeugnisse ausgestellt: Urteil

Seit Jahren müssen Migranten aus Nicht- EU- Staaten im Rahmen der Integrationsvereinbarung ausreichende Deutsch- Kenntnisse nachweisen, wenn sie sich dauerhaft in Österreich niederlassen wollen. Dass dafür nicht zwangsläufig der Besuch eines Deutschkurses erforderlich ist, hat sich am Donnerstag bei einer Verhandlung am Wiener Landesgericht für Strafsachen offenbart. Eine ehemalige Deutsch- Trainerin an einem Wiener Sprachinstitut wurde wegen entgeltlicher Beihilfe zum unbefugten Aufenthalt und Urkundenfälschung rechtskräftig zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt.