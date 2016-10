"Geburtstagskind" Bernd Wiesberger Zwölfter

Damit hat der Vorjahres- Vierte erneut gute Chancen auf einen Top- Platz. In Führung liegt nach einer 62er- Sensationsrunde der Engländer Tyrrell Hatton (- 17).

Laut dem speziellen Format dieses ProAm- Turniers erfolgte erst nach dem dritten Tag der Cut, nachdem alle Spieler Runden auf den drei Kursen Carnoustie, Kingsbarns und den Old Course absolviert haben. Um die Entscheidung dieses mit 5 Mio. Dollar dotierten Top- Events der European Tour geht es am Sonntag wieder auf dem "Old Course" in St. Andrews.