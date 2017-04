Gebrechliche Frau rettet Ehemann aus Flammenhölle

Das Unglück war gegen 23.30 Uhr passiert. Der 67- jährige Altbauer Anton H. - er leidet an einer fortgeschrittenen Parkinsonerkrankung und ist seit längerer Zeit ans Bett gefesselt - lag vor dem Fernseher. Plötzlich implodierte das Gerät.

"In der Not Kräfte entwickelt, die man ihr nicht zutrauen würde"

"Der Fernseher ist neben dem Papa explodiert - dabei hat es auch die Fenster rausgedrückt", sagt Sohn Anton junior. Die ebenfalls gehbehinderte Ehefrau Maria H. wuchs in der Folge über sich hinaus, schildert der 23- Jährige. "Sie ist selbst schon ziemlich gebrechlich, hat offenbar in der Not aber Kräfte entwickelt, die man ihr nicht zutrauen würde", sagt er stolz. So gelang es der gebrechlichen 58- Jährigen, ihren Mann aus dem brennenden Zimmer zu schleppen und die Feuerwehr zu alarmieren.

Anton H. junior (23) ist stolz auf seine Mama: "Sie ist über sich hinausgewachsen." Foto: laumat.at/Matthias Lauber

Geistesgegenwärtig schloss sie noch die Tür der Wohnstube hinter sich. So ist es ihr auch gelungen, zu verhindern, dass sich die Flammen rasch auch auf die anderen Räume ausbreiteten. Insgesamt standen neun Feuerwehren im Einsatz, die Helfer konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen und löschen.

"Mama ist nervlich stark mitgenommen"

Maria und Anton H. wurden mit einer lediglich leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. "Sie mussten die Nacht im Krankenhaus Grieskirchen bleiben. Die Mama ist jetzt wieder zu Hause, nervlich aber stark mitgenommen. Der Papa konnte noch nicht heim", so der 23- Jährige.

