GB: Straßenbahn entgleist - 1 Toter, 50 Verletzte

Bei einem Straßenbahn- Unglück im Süden Londons ist am Mittwoch mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bei der Zugentgleisung wurden in der Früh Dutzende Personen verletzt. Mehrere waren zunächst in zwei umgestürzten Waggons eingeschlossen. Rund 50 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Londoner Rettungsdienst mit.