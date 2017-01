GB: Stewardess wegen Fünf- Euro- Sandwich gefeuert

Ein Sandwich um fünf Euro ist einer jungen britischen Stewardess zum Verhängnis geworden. Während ihres ersten Auslandsflugs bot ihr ein Kollege an Bord einen Snack an. Weil sie dafür weder bezahlte, noch sicherging, dass der Kollege dies übernommen hatte, kündigte ihr Arbeitgeber easyJet daraufhin wegen groben Fehlverhaltens und Diebstahls. "Ich bin kein Dieb. Und das ist es, als was ich abgestempelt wurde", sagte die Stewardess gegenüber der "Daily Mail".