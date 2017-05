Gasunfall in Indien: 300 Mädchen im Krankenhaus

Nach einem Gasleck auf einem Industriegelände in Indien sind mindestens 300 Schülerinnen zweier benachbarter Schulen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Mädchen hätten über Reizungen in Hals und Augen geklagt, sagte Romil Baaniya von der Polizei in Neu- Delhi am Samstag. Bis Mittag konnte rund die Hälfte der Kinder wieder entlassen werden.