Gastronom fahndet im Web nach Einbrechern

Mit so einer unglaublichen Menge an Reaktionen hat Café- Besitzer Nihad Halilovic nicht gerechnet. Kurz bereute er es sogar schon, seinen Aufruf auf die Facebookseite seines Lokales im Salzburger Stadtteil Anif gestellt zu haben, denn in seinem virtuellen Postfach landete eine Nachricht nach der anderen. Unzählige private Schreiben, mehr als gut 700 Kommentare und das Posting selbst über 34.000 Mal geteilt.

Nihad Halilovic stellte die Videos seiner Überwachungskameras online. Foto: Markus Tschepp, facebook.com

Einbrecher kamen durchs Fenster

Doch worum ging es in dem Beitrag von Nihad Halilovic? In der Nacht zum Samstag wurde in sein Café Wenger am Fürstenweg eingebrochen. Die Täter stiegen über ein aufgebrochenes Fenster ein, durchwühlten dann Gastraum, Lager und die Küche.

Die Einbrecher erbeuteten eine Brieftasche mit 600 bis 700 Euro, eine Packung Zigaretten und nahmen auch die Kassa des Darts- Automaten, den sie zuvor geknackt hatten, mit. Der Sachschaden ist noch um ein Vielfaches höher.

Täter ducken sich vor den Kameras

Die Videokameras, die im Lokal installiert sind, nahmen alles auf. Auf den Bildern sind die zwei Männer beim Herumschleichen im Café zum Teil sehr gut zu erkennen. Sie trugen Handschuhe und hatten sich die Kapuzen ihrer Jacken übergezogen. Eine kleine Taschenlampe spendete ein wenig Licht.

Die Männer entdeckten die Kameras auch auf ihrer Tour durch die Räume und schreckten sich zwar jedes Mal kurz, drehten sich dann aber einfach weg oder oder duckten sich. Einer der Täter ging schließlich zu den Geräten und verdrehte sie so, dass keine weiteren Aufnahmen möglich waren.

"Sie schütteten Wasser über den Receiver"

Da die Einbrecher von den Aufzeichnungen wussten, wollten sie offenbar Spuren verwischen. "Sie schütteten Wasser über den Receiver", schildert Nihad Halilovic. Doch der Betreiber konnte das Teil wieder trocknen und sich dann die Bilder ansehen. "Wohl das einzige Glück, dass ich bei dieser ganzen Geschichte hatte", kann Halilovic ein wenig Schmunzeln.

Einige Ausschnitte aus den Aufnahmen hat der Lokalbesitzer also ins Internet gestellt. "Ich habe bereits viele Bilder von möglichen Verdächtigen bekommen, der Richtige war aber noch nicht dabei", sagt er.

Nihad Halilovic Foto: MARKUS TSCHEPP

Möglicherweise sind die beiden Gesuchten noch für eine weitere Tat verantwortlich. Denn in derselben Nacht wurde auch in eine Pizzeria in Anif eingebrochen. Dort wurden rund 100 Euro erbeutet. Die Polizei hat die Videos und Spuren an den Tatorten gesichert. Die Ermittlungen laufen.

Iris Wind, Kronen Zeitung