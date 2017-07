Gastgeber USA vor Viertelfinal- Einzug im Gold Cup

Nach einem torlosen ersten Durchgang brachten Verteidiger Omar Gonzalez (54.) und Jordan Morris (64.) die Gastgeber in Tampa mit 2:0 in Führung. Doch der Außenseiter aus der Karibik kam durch Kevin Parsemain (66.) und John Audel (75.) zurück, ehe Morris (76.) den Sieg für die US- Amerikaner fixierte.

Im anderen Spiel der Gruppe B feierte Panama einen 2:1- Erfolg gegen Nicaragua. Kurz nach der Pause erzielte Mittelfeldspieler Carlos Chavarria (49.) das erste Tor für Nicaragua bei einem Gold- Cup- Turnier. Die Freude der Mittelamerikaner währte allerdings nicht lange. Panamas Ismael Diaz (50.) sorgte für den Ausgleich. Den Siegtreffer markierte Gabriel Torres in der 57. Minute.