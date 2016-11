Gasser feiert bei Big- Air- Debüt ersten Weltcupsieg

Die 25- jährige Kärntnerin feierte nicht nur ihren ersten Weltcup- Sieg, sondern sorgte auch für den Premierenerfolg einer Österreicherin in dieser Disziplin. Außerdem gelang ihr der erste Triumph einer rot- weiß- roten Snowboard- Freestylerin seit fast 14 Jahren. Zuletzt hatte Nici Pederzolli im März 2003 in Serre Chevalier (FRA) in der Halfpipe gewonnen.

"Es ist eine Riesensache, gleich den ersten Big- Air- Weltcup zu gewinnen. Es ist alles so aufgegangen, wie wir es geplant hatten. Ich bin mit der Rampe hier super zurechtgekommen und freue mich nach diesem coolen Wochenende schon auf die nächsten Contests", sagte Gasser.

In diesem Kalenderjahr stehen mit der Olympia- Generalprobe in Alpensia (KOR/26.11.), Mönchengladbach (3.12.) und Copper Mountain (USA/17.12.) noch drei weitere Big- Air- Weltcups auf dem Programm. Danach folgen noch Moskau im Jänner und Quebec im Februar. Die Disziplin wurde für 2018 neu ins Olympia- Programm aufgenommen, Mailand war auch schon der Auftakt der Qualifikationsphase. Bei den Herren wurde Philipp Kundratitz als bester ÖSV- Athlet nur 18.