Gasser bei X- Games im Slopestyle zweimal gestürzt

Gasser, die am Donnerstag ihre erste X- Games- Medaille geholt hatte, hatte als Vizeweltmeisterin auch im Slopestyle zum engsten Favoritenkreis gezählt. Dort stieg nach dem verpatzten ersten Lauf aber der Druck. Das mit einer Verkühlung kämpfende ÖSV- Aushängeschild brachte auch im zweiten Anlauf keinen sauberen Lauf in den Schnee. Nur der bessere Durchgang kommt in die Wertung.

Den Sieg holte sich die US- Amerikanerin Julia Marino mit 94,66 Punkten vor ihrer Landsfrau Jamie Anderson (91,33). Dritte wurde die Britin Katie Ormerod (80,33). Gasser tritt am Sonntag die Heimreise aus dem US- Staat Colorado an. Nächster geplanter Einsatz der Kärntnerin ist das Air & Style Festival kommendes Wochenende in Innsbruck.