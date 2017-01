Gasexplosion: Nachbarn glauben an tödlichen Plan

"Wir haben keine Ahnung, wo wir hin sollen", so ein betroffener Mieter. Wie zahlreiche seiner nunmehrigen Ex- Nachbarn wartete er am Tag nach dem Gas- Drama vor dem gesperrten Haus darauf, von Experten kurz in seine zerstörte Wohnung geführt zu werden, um Kleidung und Papiere zu holen.

"Er hat das Haus tyrannisiert"

"Man hat uns gesagt, dass es bis zu vier Monate dauern wird, bis das Haus wieder bewohnbar ist." Dass der hauptverdächtige Mieter Anton S. (55), dessen Wohnung wegen aufgedrehten Gases in die Luft geflogen war, festgenommen wurde, wundert niemanden. Keiner hier glaubt daran, dass es ein Selbstmordversuch mit fatalen Folgen war. Man ist überzeugt: Er hat die Explosionskatastrophe geplant! Und Tote in Kauf genommen. "Ihm trau ich alles zu. Er hat das Haus tyrannisiert", hört man.

Funkenflug löste Explosion aus

Wie berichtet, kam es zur Detonation, nachdem bei der Delogierung der Wohnung von S. die Türe aufgebohrt wurde. Der Funkenflug löste die Explosion aus. Hausverwalter Hermann S. kam ums Leben.

Während Ermittlungen laufen, kümmert sich die "Gruppe Sofortmaßnahmen" von der Stadt Wien von einem vor Ort geparkten "Krisen- Bus" aus darum, für Betroffene Wohnungen zu organisieren. "Wir tun alles, damit die Betroffenen schnellstmöglich ein Dach über dem Kopf kriegen", so der Zuständige, Walter Hillerer.

