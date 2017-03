Gasaustritt in Wohnhaus - zwei Mieter im Spital

Zwei Verletzte sind nach einem Gasaustritt in einem Wohnhaus in Wiener Neustadt am späten Samstagabend zu beklagen. 16 Mieter wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, zwei von ihnen - eine Frau und ein Mann im Alter von 50 Jahren - mussten wegen Verdachts auf Kohlenmonoxidvergiftung ins Spital eingeliefert werden.