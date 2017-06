Garagenfund in USA entpuppt sich als Kunstschatz

Eigentlich hatte der Garagenbesitzer das Auktionshaus J. Levine Auction & Appraisal beauftragt, um ein von Kobe Bryant signiertes Los- Angeles- Lakers- Poster zu bewerten, berichtet die "Daily Mail". Dabei stießen die Experten aber auf einen um ein Vielfaches wertvolleren Schatz in der Garage.

Foto: J. Levine Auction & Appraisal

Über ein halbes Jahr forschte das Auktionshaus, um nachzuweisen, dass das bunte Gemälde von Jackson Pollock stammt. Bei den Ermittlungen wurden 50.000 Euro ausgegeben - eine Investition, die sich bei dem hohen erwarteten Verkaufspreis auf jeden Fall ausgezahlt hat.

Der Glückspilz hatte das Bild von seiner Halbschwester geerbt. Diese hatte in der Mitte des 20. Jahrhunderts in New York City in Künstlerkreisen verkehrt - dabei dürfte ihr das Bild in die Hände gefallen sein. Der Garagenbesitzer wusste zuvor nicht einmal, wer der Künstler Jackson Pollock ist.

Der Künstler ist besonders bekannt für seine Dripping- Technik, bei der er Farbe auf eine liegende Leinwand tropfen oder fließen ließ. Das Auktionshaus geht von einem erzielbaren Verkaufspreis von zehn bis 15 Millionen Euro aus.