Ganztagsschule bringt mehr Chancen und Abwechslung

Mehr Chancengleichheit, mehr Abwechslung, mehr Freizeit zu Hause mit den Eltern - das sind nur einige Vorteile, die der Besuch einer ganztägigen Schule mit sich bringt. Vorteile, die immer mehr Schüler und Eltern zu schätzen wissen und für sich nutzen wollen. Mit dem Bildungsinvestitionsgesetz 2017 investiert die Bundesregierung 750 Millionen Euro gezielt in den Ausbau ganztägiger Schulformen, um bis zum Jahr 2025 allen Eltern einen Ganztagsschulplatz für ihr Kind im Umkreis von 20 Kilometern zum Wohnort zu ermöglichen.

Mehr Qualität durch schulisches Ganztagsangebot

BildungsexpertInnen sehen im Ausbau der Ganztagsschule den besten Weg, um Schüler mit unterschiedlichsten Förderbedürfnissen bessere Bildungsmöglichkeiten zu bieten. Ein abwechslungsreiches Programm von Lern- , Freizeit- und Fördereinheiten steigert die Motivation der Schüler und gibt Pädagogen mehr Möglichkeiten, die Stärken und Begabungen der Schüler zu fördern.

Durch die tägliche Betreuung der Kinder bis mindestens 16.00 Uhr unterstützt die Ganztagsschule zudem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie - eine Entlastung insbesondere für Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen sowie für Alleinerziehende. Hausübungen oder Lernen für Schularbeiten, all das wird bereits in der Schule und mit Unterstützung von Pädagogen erledigt. Eltern können sich zu Hause ganz der gemeinsamen Zeit mit ihren Kindern widmen.

Die zwei Formen der Ganztagsschule

Ganztägig geführt werden können alle allgemein bildenden Pflichtschulen und die AHS- Unterstufe. Angeboten wird die Ganztagsschule dabei in getrennter und verschränkter Form. In der getrennten Form der Ganztagsschule findet der Unterricht am Vormittag statt, am Nachmittag ist Zeit für Hausübungen, ein vielfältiges Lern- und Freizeitangebot und individuelle Förderung. In der ganztägigen Schule mit verschränkter Form wechseln sich über den Schultag verteilt Unterrichts- , Lern- und Freizeit ab.

Weitere Informationen finden Sie HIER .