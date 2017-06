Ganz Portugal feiert diese "Helden der Feuerwehr"

Seit Tagen kämpft Portugal gegen einen der schlimmsten Waldbrände in der Geschichte des Landes. Auch wenn es anfangs viel Kritik an der Koordination der Einsatzkräfte gab , wird mittlerweile der Mut und die Aufopferung der einzelnen Feuerwehrleute gefeiert. "Ihr seid unsere Helden" heißt es da in Tausenden Kommentaren zu Bildern von ausgekämpften, erschöpften Männern, wie dem oben. Dieses zeigt Feuerwehrleute kurz etwas Schlaf holen, während ihre Fahrzeuge frisches Löschwasser aufnehmen.