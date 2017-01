Ganong siegt in Garmisch, Reichelt verpasst Podest

Überschattet wurde die Abfahrt von einer Sturzserie. Erstmals musste das Rennen aufgrund eines schweren Sturzes von Steven Nyman länger unterbrochen werden (siehe Video oben). Auch Erik Guay knallte brutal auf der Piste auf, überstand seinen Sturz jedoch unverletzt. Auch der Franzose Valentin Giraud Moine landete im Netz und konnte nicht selbstständig aufstehen. Mehr dazu lesen Sie hier .

Bester ÖSV- Läufer war Hanes Reichelt (+0,59) auf Platz vier. Auch Romed Baumann (+0,51) und Matthias Mayer (+00,98) landeten in den Top Ten. "Ich bin überrascht, dass ich noch so gut dabei bin bei der Zeit", so Romed Baumann im ersten TV- Interview. Gröden- Sieger Max Franz (+2,22) verpatzte seine Fahrt komplett: "Ich war heute topmotiviert, leider bin ich nicht zurecht gekommen. Es war mehr Kampf als Spaß."

Für Ganong war es der zweite Weltcup- Sieg seiner Karriere. Den ersten hatte er am 28. Dezember 2014 in der Abfahrt in Santa Caterina gefeiert. Auf der Kandahar- Strecke in Garmisch steht am Sonntag (Start: 12 Uhr) eine weitere Abfahrt auf dem Programm.

Endstand der Weltcup- Abfahrt in Garmisch- Partenkirchen:

1. Travis Ganong (USA) 1:53,71 Min.

2. Kjetil Jansrud (NOR) 1:54,09 +0,38

3. Peter Fill (ITA) 1:54,23 +0,52

4. Hannes Reichelt (AUT) 1:54,30 +0,59

5. Beat Feuz (SUI) 1:54,37 +0,66

6. Manuel Osborne- Paradis (CAN) 1:54,58 +0,87

7. Romed Baumann (AUT) 1:54,60 +0,89

8. Matthias Mayer (AUT) 1:54,69 +0,98

9. Carlo Janka (SUI) 1:54,76 +1,05

10. Dominik Paris (ITA) 1:54,92 +1,21

11. Patrick Küng (SUI) 1:55,01 +1,30

12. Jared Goldberg (USA) 1:55,09 +1,38

13. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:55,15 +1,44

14. Andreas Sander (GER) 1:55,23 +1,52

15. Thomas Biesemeyer (USA) 1:55,71 +2,00

16. Maxence Muzaton (FRA) 1:55,75 +2,04

17. Mauro Caviezel (SUI) 1:56,01 +2,30

18. Blaise Giezendanner (FRA) 1:56,06 +2,35

19. Niels Hintermann (SUI) 1:56,09 +2,38

20. Josef Ferstl (GER) 1:56,15 +2,44

21. Bryce Bennett (USA) 1:56,17 +2,46

22. Johan Clarey (FRA) 1:56,27 +2,56

23. Max Franz (AUT) 1:56,31 +2,60

24. Adrien Theaux (FRA) 1:56,38 +2,67

25. Urs Kryenbühl (SUI) 1:56,39 +2,68

26. Andrew Weibrecht (USA) 1:56,43 +2,72

27. Christian Walder (AUT) 1:56,47 +2,76

28. Nils Mani (SUI) 1:56,69 +2,98

29. Klaus Kröll (AUT) 1:56,83 +3,12

30. Klemen Kosi (SLO) 1:56,88 +3,17

Weiter:

33. Otmar Striedinger (AUT) 1:57,17 +3,46

38. Frederic Berthold (AUT) 1:57,94 +4,23