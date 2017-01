Ganong führt in Garmisch, Reichelt verpasst Podest

Überschattet wurde die Abfahrt von einer Sturzserie. Erstmals musste das Rennen aufgrund eines schweren Sturzes von Steven Nyman länger unterbrochen werden (siehe Video oben). Auch Erik Guay knallte brutal auf der Piste auf, überstand seinen Sturz jedoch unverletzt. Auch der Franzose Valentin Giraud Moine landete im Netz und konnte nicht selbstständig aufstehen. Mehr dazu lesen Sie hier .

Bester ÖSV- Läufer ist Hanes Reichelt (+00,59) derzeit auf Platz vier. Auch Romed Baumann (+00,51) und Matthias Mayer (+00,98) landeten in den Top Ten. "Ich bin überrascht, dass ich noch so gut dabei bin bei der Zeit", so Romed Baumann im ersten TV- Interview.

Gröden- Sieger Max Franz (+2,22) verpatzte seine Fahrt komplett: "Ich war heute topmotiviert, leider bin ich nicht zurecht gekommen. Es war mehr Kampf als Spaß."