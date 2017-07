Gangbetten: "Traurig, wie Wien mit Alten umgeht"

Sie können sich nicht wehren, haben in vielen Fällen keinen Partner mehr und keine Verwandten, werden in Betten auf die Spitalsflure geschoben - es sind vor allem ältere Patienten, die in Wien wegen der Unfähigkeit des Krankenanstaltenverbundes auf den Gängen liegen müssen. Die Politik ist gefordert: Schluss mit dem Missmanagement!