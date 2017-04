Gäste harrten vier Stunden auf US- Achterbahn aus

Diese Achterbahnfahrt werden die betroffenen Gäste eines Vergnügungsparks im US- Bundesstaat Maryland wohl nicht so schnell vergessen. Der "Joker's Jinx" im Six- Flags- America- Park blieb am Donnerstagabend stecken und fuhr nicht mehr weiter. 24 Fahrgäste mussten stundenlang in rund 30 Metern Höhe ausharren, bis die Feuerwehr sie in Sicherheit bringen konnte.