Gadafi- Sohn offenbar aus Haft in Libyen entlassen

Das Nachrichtenportak Alwasat zitierte eine Erklärung einer Miliu, die Saif in der westlibyschen Stadt Zintan im Gefängnis bewachte. Der 45- Jährige verließ demnach die Stadt mit unbekanntem Ziel. Der Gadafi- Sohn war im Juli 2015 zum Tode verurteilt worden. Ihm wurden Kriegsverbrechen im Zuge der Aufstände gegen seinen Vater vorgeworfen.

Bürgerkriegschaos seit dem Sturz des Gadafi- Clans

Seit dem mit westlicher Hilfe erfolgten Sturz Gadafis im Jahr 2011 herrscht in Libyen Bürgerkriegschaos. Drei Regierungen reklamieren die Macht für sich, ihr Einfluss ist jedoch lokal begrenzt. Die von den Vereinten Nationen unterstützte Regierung von Ministerpräsident Fajis al- Sarradsch hat kaum Kontrolle über die Hauptstadt Tripolis hinaus. Sie konkurriert mit einer selbst ernannten "Regierung der nationalen Rettung" um die Macht. Hinzu kommt der umstrittene, aber militärisch mächtige General Khalifa Haftar, der die Unterstützung des Parlaments in Ost- Libyen hat und immer weiter in Richtung Tripolis marschiert.