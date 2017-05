G7- Gipfel endet im Streit mit USA bei Klimaschutz

Die Unterhändler saßen bis tief in die Nacht zusammen und setzten ihre Verhandlungen am Vormittag fort. Schwere Differenzen bestanden auch im Freihandel und Umgang mit der Flüchtlingskrise, wo sich US- Präsident Donald Trump ebenfalls sperrte.

USA bekennen sich zu Kampf gegen Protektionismus

Am Vormittag verlautete allerdings, beim Thema Handel gebe es "bedeutende Fortschritte", aus Verhandlerkreisen hieß es, die USA wollten sich zum gemeinsamen Kampf gegen den Protektionismus bekennen. Präsident Donald Trump habe eingewilligt, eine entsprechende Passage in die Abschlusserklärung aufzunehmen. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt angekündigt, die US- Wirtschaft mit protektionistischen Handelsmaßnahmen zu schützen. Er hat unter anderem Deutschland, Japan und China wegen deren Überschüssen in der Handelsbilanz mit den USA angegriffen.

In diesem Saal verhandeln die G7-Spitzen. Foto: AP

Protest gegen Flüchtlingspolitik der G7

Aktivisten kritisierten die G7- Teilnehmer wegen Untätigkeit in der Flüchtlingskrise. "Der Skandal des Gipfels ist, dass die G7- Führer direkt hier nach Sizilien ans Meer kommen, wo 1400 Menschen allein seit Jahresanfang ertrunken sind, und nichts ernsthaft dagegen tun", sagte Edmund Cairns von der Hilfsorganisation Oxfam. Es müsse mehr Hilfe für Flüchtlinge und mehr Unterstützung für Entwicklungsländer geben, die allein 90 Prozent von ihnen beherbergten. Auch müssten sichere Wege für Zuwanderer geschaffen werden, forderte Cairns.

Oxfam-Aktivisten protestieren gegen Untätigkeit der G7 in der Flüchtlingskrise. Foto: AP

Es sei "eine der größten Enttäuschungen des Gipfels", dass Italien mit seinem Plan für einen geordneten Umgang mit den Flüchtlingen am Widerstand der USA gescheitert sei . Der Gastgeber habe die Welt daran erinnern wollen, dass Zuwanderer auch Vorteile für die Länder brächten, die sie aufnehmen. "Das scheint völlig vergessen worden zu sein." Die USA bestanden schon im Vorfeld des Gipfels darauf, dass die Initiative der Italiener gekippt wird.

Trump ignoriert italienischen Regierungschef

Trump zeigte am Samstag auch kein Interesse, dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni zuzuhören. Während der Ansprache des Gipfelgastgebers bei dem Treffen mit den afrikanischen Ländern trug Trump keine Kopfhörer für eine Simultanübersetzung. Gentiloni sprach auf Italienisch. Trump war schon mit einer satten Verspätung zu der Sitzung erschienen. Italiens Ministerpräsident sprach sich dabei dafür aus, beim G20- Gipfel in Hamburg die Beziehungen mit Afrika ins Zentrum zu stellen.