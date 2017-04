G7 einig: Keine Syrien- Lösung mit Machthaber Assad

Die Staatengruppe sei einer Meinung, dass Assad, der von Russland und dem Iran unterstützt wird, kein Teil der Zukunft Syriens sein dürfe, sagte Ayrault. Außerdem nahm er erneut Russland in die Pflicht: Moskau dürfe in seiner Syrien- Politik nicht "scheinheilig" sein und müsse seine Verantwortung wahrnehmen, um auf Assad einzuwirken.

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault Foto: AFP

Der britische Außenminister Boris Johnson hatte am Vortag scharfe Kritik an der russischen Syrien- Politik geübt. Präsident Wladimir Putin "hat die Wahl: an der Seite des Assad- Regimes zu bleiben oder mit dem Rest der Welt zusammenzuarbeiten, um eine politische Lösung für Syrien zu finden", sagte Johnson. Putin müsse "der Wahrheit über den Tyrannen Assad, den er unterstützt, ins Gesicht sehen".

US- Außenminister Tillerson in Moskau

Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel sagte am Dienstag: "Alle G7- Staaten wollen keine militärische Eskalation, sondern eine politische Lösung ohne eine weitere Spirale der Gewalt." Das sei ausdrücklich auch die Haltung von US- Außenminister Rex Tillerson, der nun mit der Unterstützung der G7 zu Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow nach Moskau reise, um Fortschritte für eine nachhaltige Lösung des Konflikts zu erzielen.

Tillerson beim G7-Treffen Foto: AP

Nach der US- Attacke auf eine syrische Luftwaffenbasis als Antwort auf einen Giftgasangriff der Assad- Armee , den Moskau bezweifelt, sind die Beziehungen zwischen Russland und den USA äußerst angespannt. Der Kreml bezeichnete am Dienstag das Verhältnis beider Staaten als "schwer belastet" und so schwierig wie nie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Man hoffe aber auf konstruktive Gespräche mit Tillerson.