Fußgängerin (84) von Motorrad angefahren - tot!

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in Wien- Favoriten gestorben. Die 84- Jährige war in der Laxenburger Straße von einem Motorradlenker erfasst und zu Boden geschleudert worden. Sie erlag kurze Zeit später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.