Fußballfans pfeifen auf den Confed Cup

"Wir hoffen, dass der Verkauf bis zum Beginn des Turniers noch anzieht", sagte Organisationschef Mutko am Dienstag der Agentur Tass zufolge. Der Confederations Cup vom 17. Juni bis 2. Juli ist der Testlauf für die WM 2018 in Russland. Die letzte Ticketverkaufsphase beginnt am 19. April. Für die 16 Spiele in vier russischen Städten stehen nach Angaben des Fußball- Weltverbandes FIFA 695.000 Karten zur Verfügung.

Mutko stellte am Dienstag das Trainingsprogramm für freiwillige Helfer für Confed Cup und WM vor. Beim Confed Cup sollen 5.840 zumeist junge Freiwillige zum Einsatz kommen, bei der WM dann 30.000.