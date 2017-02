Für Angriff auf IS flogen US- Bomber 32 Stunden!

Gestartet waren die beiden Bomber von der Whiteman Air Force Base im US- Staat Missouri rund 9000 Kilometer vom Einsatzort - der Region in der Nähe der Küstenstadt Sirte - entfernt. "Jeder Pilot auf der Basis wollte an dieser Mission teilnehmen, mich eingeschlossen", erinnert sich einer der vier Piloten, der nur seinen Tarnnamen "Scorch" bekannt gibt, gegenüber dem Magazin.

Foto: thinkstockphotos.de, google maps, AFP

Einer der zwei B-2-Bomber nach dem Start von der Whiteman Air Force Base in Missouri Foto: AFP/US AIR FORCE

Grundsätzlich war der Einsatzverlauf einfach: zum Einsatzort fliegen, alle Bomben abwerfen und wieder zur Basis zurückkehren - zwischendurch in der Luft tanken. Doch der lange Einsatz zehrte sowohl an den physischen als auch an den psychischen Kräften. Aus diesem Grund habe man schon Wochen vorher den Tagesrhythmus der Air- Force- Soldaten anpassen müssen. Längere Schlafzeiten seien nicht mehr möglich gewesen, sie hätten den Organismus auf kurze Nickerchen umstellen müssen. Während des Einsatzes seien auch nur kurze "Ruhephasen" erlaubt.

Ein B-2-Bomber beim Betanken in der Luft Foto: AFP/DOD

Schlafmangel und viel Zeit zum Nachdenken

Schlaf soll aber auch nach Möglichkeit mit dem Einsatz von Aufputschmitteln vermieden werden, zitiert das US- Magazin einen Sanitätsoffizier der Air Force. Es gebe eine Liste mit erlaubten und nicht erlaubten Pillen. Da der größte Teil des 32- Stunden- Einsatzes aus bloßem Fliegen ohne Funksprüche und Angriffe bestand, versuchten die Piloten, die Zeit totzuschlagen, ohne müde zu werden. "Ich stehe da immer wieder auf und mache Liegestütze oder andere Übungen", erklärt "Scorch". Ein anderer am Einsatz beteiligter Pilot erklärt: "Ich nütze die Zeit, um nachzudenken. Bin ich im Reinen mit Gott, meiner Familie, mit meinem Leben?"

Letzte Vorbereitungen an einem B-2-Bomber vor dem Start Foto: AFP/USAF

Pentagon: Angriffe in Libyen ein voller Erfolg

Auch über die Mission mache man sich natürlich Gedanken. In diesem Fall waren die Luftangriffe laut dem US- Verteididungsministerium ein voller Erfolg. Pentagon- Sprecher Peter Cook erklärte am Vortag der Amtsübergabe an Donald Trump, der Angriff sei als Ergänzung zur Befreiung Sirtes, das lange Zeit als heimliche Hauptstadt des IS in Libyen galt, zu sehen. Er werde die Möglichkeit des IS verringern, Attacken auf die libyschen Streitkräfte auszuüben.

Der IS hatte sich das Chaos und innenpolitische Vakuum in Libyen lange zunutze gemacht. Das ölreiche Land in Nordafrika versinkt seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al- Gadafi 2011 in einem Bürgerkrieg. Zudem konkurrieren zwei Regierungen miteinander.