Fünfstöckiges Gebäude nahe Neapel eingestürzt

In der Nähe von Neapel ist am Freitag ein Mehrfamilienhaus eingestürzt. Dabei wurden acht Bewohner verschüttet: eine Mutter mit zwei Kindern, die vierköpfige Familie eines Gemeindebeamten sowie eine Pensionistin, die allein in einer der Wohnungen lebte. Die ganze Nacht lang arbeiteten die Rettungskräfte, um die Vermissten aus den Trümmern zu bergen. Die Hoffnung auf Überlebende zerschlug sich aber schnell: Sechs Leichen konnten die Einsatzkräfte bergen, die beiden weiteren Leichen wurden lokalisiert.