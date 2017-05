Fünf LASK- Spieler im Erste- Liga- Team der Saison

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

15:30 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Teamgoalie Bachmann verlässt Stoke City

Der österreichische Teamgoalie Daniel Bachmann verlässt Stoke City. Der 22- Jährige kam im Sommer 2011 vom Austria- Nachwuchs zum Verein von Marko Arnautovic und schaffte dort 2014 den Sprung in den Profi- Kader. Auf einen Einsatz in der Kampfmannschaft wartete der Wiener jedoch vergeblich, dafür absolvierte er Leih- Engagements bei Wrexham, Ross County und Bury.

Bachmann war bis im Herbst für das ÖFB- U21- Team im Einsatz und gehört nun bereits zum zweiten Mal in Folge dem A- Kader an, auch weil Robert Almer und Andreas Lukse verletzt sind und Ramazan Özcan seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgab.

15:25 Uhr: +FUSSBALL+

Argentinier Zabaleta wechselt von Manchester City zu West Ham

Der englische Premier- League- Klub West Ham United hat Pablo Zabaleta für zwei Jahre unter Vertrag genommen. Der 32- jährige argentinische Rechtsverteidiger kommt ablösefrei von Manchester City. Neben Zabaleta haben auch Gael Clichy, Bacary Sagna, Willy Caballero und Jesus Navas die "Citizens" verlassen.

15:05 Uhr: +FUSSBALL+

Trainer Schmidt verlängert bei Blau- Weiß Linz bis 2019

Trainer Klaus Schmidt hat seinen Vertrag beim Erste- Liga- Klub Blau- Weiß Linz bis 2019 verlängert. Der Steirer hatte die Oberösterreicher im vergangenen Oktober als Tabellenletzte übernommen und mit ihnen den Klassenerhalt geschafft.

14:50 Uhr: +TISCHTENNIS+

Liu Jia wechselt von Linz AG Froschberg zu SV Kolbermoor

Ex- Europameisterin Liu Jia wechselt von Linz AG Froschberg zum Tischtennis- Verein SV DJK Kolbermoor. Die 35- Jährige wird also Heimspiele ab nächster Saison in der Nähe von Passau in der deutschen Bundesliga austragen. Angebote hatte sie auch von Klubs aus Frankreich, Kroatien, Ungarn und China gehabt. Liu hatte rund 20 Jahre lang für Linz AG Froschberg gespielt.

"Dieser Verein ist wie eine Familie für mich", sagte Österreichs Nummer eins bei einer Pressekonferenz am Freitag in Asten rückblickend. "Wenn ich dort als Beraterin, Coach oder Spielpartnerin gebraucht werde, stehe ich immer gerne zur Verfügung. Ich darf ja auch weiter dort im Bundesleistungszentrum trainieren." Ihr langfristiges Ziel sind die Spiele 2020 in Tokio, es wären ihre sechsten Sommerspiele. Davor geht es aber zu den Weltmeisterschaften ab Montag in Düsseldorf.

Mit ihrem neuen Verein will Liu die deutsche Meisterschaft gewinnen, es sind aber nur vier Einsätze von ihr vorgesehen. Die Mutter der fünfjährigen Anna wollte die Anzahl ihrer Einsätze bewusst reduzieren. "Ich wollte auf keinen Fall mehr Champions League spielen." Das Interesse vieler Klubs an ihr ehrt sie allerdings. "Es hat mich sehr gefreut, dass sich so viele Vereine, um mich bemüht haben."

14:42 Uhr: +TENNIS+

Gerald Melzer verpasst Qualifikation für French Open

Dominic Thiem bleibt im Hauptbewerb des zweiten Grand- Slam- Turniers des Jahres der einzige Österreicher. Der als Nummer 15 gesetzte Gerald Melzer musste sich am Freitag nach hartem Kampf und hauchdünn in der dritten Qualifikationsrunde dem US- Amerikaner Bjorn Fratangelo beugen. Melzer verlor nach 2:38 Stunden 7:5,6:7(5),6:7(1). Im Vorjahr war dem jüngeren Bruder von Jürgen Melzer der Sprung in den Hauptbewerb gelungen. Damit ist erstmals seit 2003 der Name Melzer im Single- Bewerb von Roland Garros nicht vertreten. Bereits zuvor hatte sich im Damen- Bewerb Barbara Haas in der zweiten Ausscheidungs- Runde verabschiedet. Damit ist wie im Vorjahr keine ÖTV- Dame im Einzel der Erwachsenen am Start.

14:21 Uhr: +FUSSBALL+

Fünf LASK- Spieler im Erste- Liga- Team der Saison

Fünf Spieler von Meister und Bundesliga- Aufsteiger LASK haben es in die Elf der Saison der Fußball- Erste- Liga geschafft. Pavao Pervan, Reinhold Ranftl, Felix Luckeneder, Paulo Otavio und Rene Gartler heißen die von Sportjournalisten erwählten Profis, die von der Bundesliga am Freitag bekanntgegeben wurden. Dazu kommen Spieler von Austria Lustenau, WSG Wattens, Blau- Weiß Linz und Wacker Innsbruck.

"Team der Saison" der Sky Go Erste Liga 2016/17:

Tor: Pavao Pervan (LASK Linz)

Abwehr: Reinhold Ranftl, Felix Luckenender, Paulo Otavio (LASK), Peter Haring (Austria Lustenau)

Mittelfeld: Christian Gebauer, Benjamin Prantner (WSG Wattens), Thomas Goiginger (Blau- Weiß Linz), Julian Wießmeier (Austria Lustenau)

Sturm: Patrick Eler (Wacker Innsbruck), Rene Gartler (LASK Linz)

12:12 Uhr: +FUSSBALL+

Chelsea- Coach Conte: Arsenal im FA- Cup- Finale Favorit

Chelsea- Coach Antonio Conte schert sich vor dem FA- Cup- Finale wenig um die Quoten der Buchmacher. Der Italiener sieht seine Mannschaft am Samstag im Londoner Wembley- Stadion trotz des souverän eingefahrenen Meistertitels gegen den Liga- Fünften Arsenal nur als Außenseiter. "Meiner Meinung nach ist Arsenal Favorit. Sie haben die Chance, die Saison noch erfolgreich abzuschließen", sagte Conte.

10:31 Uhr: +EISHOCKEY+

Pittsburgh Penguins komplettieren Stanley- Cup- Finale

Das Stanley- Cup- Finale steht fest: Nach dem Überraschungsteam Nashville Predators hat am Donnerstag auch Titelverteidiger Pittsburgh Penguins das Endspiel erreicht. Mit einem spannenden 3:2- Erfolg in der zweiten Verlängerung über die Ottawa Senators schafften die "Pinguine" im entscheidenden siebenten Spiel den nötigen vierten Sieg im Eastern- Conference- Finale.

08:12 Uhr: +FUSSBALL+

Relegationsspiel Kerkrade - Maastricht unterbrochen

Das niederländische Relegationsspiel MVV Maastricht gegen Roda Kerkrade ist nach Fan- Unruhen für eine halbe Stunde unterbrochen worden. Aufgebrachte Anhänger beider Klubs liefen in der Halbzeitpause auf das Spielfeld. Zudem bewarfen sich Fans mit Gegenständen, wie der Sender NOS berichtete. Die zweite Hälfte konnte daher erst mit Verspätung angepfiffen werden. Erstligist Kerkrade kam mit dem ehemaligen Salzburg- Trainer Huub Stevens als Berater nur zu einem 0:0 gegen Zweitligist Maastricht. Das Rückspiel findet am Sonntag in Kerkrade statt.

07:19 Uhr: +FUSSBALL+

Offenbar Menschenrechtsverletzungen bei WM- Stadionbau

Der Fußball- Weltverband FIFA hat offenbar Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Bau des WM- Stadions in St. Petersburg eingeräumt. FIFA- Chef Gianni Infantino bestätigte demnach, dass einige nordkoreanische Arbeiter unter "oft entsetzlichen" Arbeitsbedingungen in der Arena eingesetzt wurden. Dies geht aus einem Schreiben an die Verbandschefs von Schweden, Dänemark, Norwegen und Island hervor, das der englischen Zeitung "Guardian" vorliegt. Die nordischen Verbandspräsidenten hatten nach einem Bericht des norwegischen Magazins "Josimar" ihre Besorgnis über die Zustände gegenüber der FIFA geäußert.

22:21 Uhr: +GOLF+

Wiesberger startet mit eins unter Par in die PGA Championship! Österreichs Top- Golfer Bernd Wiesberger ist mit einer Runde eins unter Par in die PGA Championship im Wentworth Club bei London gestartet. Der 31- jährige Burgenländer schaffte bei dem mit 7,0 Mio. Dollar dotierten Bewerb am Donnerstag vier Birdies, fabrizierte aber auch drei Bogeys. Mit gesamt 71 Schlägen lag Wiesberger nach dem ersten Tag auf Rang 31. Die Führung übernahm der Schwede Johan Carlsson mit einer 66er- Runde (sechs unter Par), gefolgt vom Trio Francesco Molinari (ITA), Scott Jamieson (SCO) und Kiradech Aphibarnrat (THA) mit je einem Schlag Rückstand. Dahinter lauert der Weltranglisten- Fünfte Henrik Stenson aus Schweden.

21:45 Uhr: +FUSSBALL+

Italiens Ex- Teamchef Prandelli wechselt in Emirate! Der frühere italienische Teamchef Cesare Prandelli wird neuer Coach bei Al- Nasr SC in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der 59- Jährige übernimmt das Team zur kommenden Saison und soll am Montag offiziell vorgestellt werden, wie der dreimalige Meister und Pokalsieger aus Dubai am Donnerstag mitteilte. Prandelli hatte zuletzt den spanischen Erstligisten FC Valencia trainiert, war dort aber im Dezember nach nur knapp drei Monaten zurückgetreten. In Dubai folgt er auf den Rumänen Dan Petrescu.

19:42 Uhr: +HANDBALL+

Hypo NÖ gewinnt WHA- Final- Hinspiel bei MGA Fivers 32:21! Titelverteidiger Hypo NÖ hat am Donnerstag den wohl entscheidenden Schritt zum 41. Handball- Meistertitel der Frauen in Serie getan. Die Truppe aus der Südstadt gewann das Final- Hinspiel der Woman Handball Austria (WHA) auswärts beim Grunddurchgangszweiten MGA Fivers 32:21 (16:13). Im Rückspiel am Samstag (18 Uhr) sollte damit die Revanche für das gegen MGA Fivers verlorene Cup- Finale gelingen.

19:32 Uhr: +TENNIS+

Marat Safin legt Mandat im russischen Parlament zurück! Marat Safin, ehemalige Nummer eins der Tennis- Weltrangliste, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem russischen Parlament (Duma) aus. Der 37- Jährige will sich künftig auf seine Rolle als Repräsentant der Tennis- Hall- of- Fame fokussieren, in die er im vergangenen Jahr gewählt worden war, berichteten russische Medien am Donnerstag. "Seit 2016 bin ich als erster russischer Tennis- Spieler in der Hall of Fame und ich erledige viele Repräsentationsarbeiten", zitierte die Nachrichten- Webseite Fontanka aus einem Brief von Safin an Duma- Präsident Wjatscheslaw Wolodin, in dem der ehemalige Tennis- Star seine Entscheidung begründete.

17:23 Uhr: +SPRINGREITEN+

Max Kühner gewinnt erste wichtige Prüfung in München! Der Österreicher Max Kühner hat den deutschen Springreitern den Sieg in der ersten wichtigen Prüfung beim internationalen Turnier in München weggeschnappt. Im Stechen setzte sich Kühner am Donnerstag auf Alfa Jordan knapp durch. Das Duo blieb fehlerfrei und war 0,74 Sekunden schneller als Michael Viehweg auf Avalon. Dritter wurde Maximilian Lill aus Antdorf mit Cappuccino. Das mit 24.600 Euro dotierte Springen war die erste Qualifikation zum Großen Preis. Der Höhepunkt der "Pferd international" ist am Sonntag mit einem Preisgeld von 62.000 Euro ausgestattet.

17:20 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Team besiegt Luxemburg in WM- Quali mit 3:0! Österreichs Volleyball- Nationalteam der Herren ist auch nach seinem dritten von fünf Spielen in der zweiten Phase der WM- Qualifikation gut im Rennen. Die ÖVV- Truppe gewann in Koog aan de Zaan in den Niederlanden in Gruppe B gegen Luxemburg 3:0 (24,23,20) und hält damit bei schon sieben Punkten. Vor den anderen beiden Donnerstag- Partien übernahmen die Österreicher die Tabellenführung. Nach einem Ruhetag geht es jeweils in Apeldoorn am Samstag (17.30 Uhr) gegen Turnierfavorit Niederlande und am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Moldawien. Der Gruppengewinner löst ein Endrunden- Ticket, der Zweite steigt in das Drittrunden- Turnier (15. bis 20. August) auf.

17:01 Uhr: +FUSSBALL+

Mario Mandzukic verlängert bei Juventus bis 2020! Der kroatische Teamspieler Mario Mandzukic hat seinen Vertrag bei Juventus Turin bis 2020 verlängert. Der Offensivspieler, der 2015 von Atletico Madrid kam, hat mit der "alten Dame" in dieser Saison bereits den Meistertitel und den Cup gewonnen und steht außerdem im Champions- League- Finale am 3. Juni in Cardiff gegen Real Madrid.

16:25 Uhr: +FUSSBALL+

Englands Team in kommenden zwei Matches ohne Rooney! Englands Nationaltrainer Gareth Southgate verzichtet in den anstehenden Länderspielen erneut auf den etatmäßigen Kapitän Wayne Rooney. Der 31- Jährige fehlt im englischen 25- Mann- Aufgebot für die WM- Qualifikationspartie in Schottland am 10. Juni und für den Test in Frankreich drei Tage später. Der Teamchef hatte bereits im März auf Stürmer Rooney verzichtet und darauf verwiesen, dass der einstige Starspieler bei Manchester wieder regelmäßiger spielen müsse. England führt die WM- Qualifikationsgruppe F an.

16:40 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Funktionär Takkas legt in den USA Geständnis ab! Im Korruptionsskandal rund um den Fußball- Weltverband FIFA hat sich ein weiterer früherer Funktionär der Geldwäsche in Millionenhöhe schuldig bekannt. Der Brite Costas Takkas, Ex- Generalsekretär des Verbandes der Kaimaninseln, war bis zu seiner Festnahme vor zwei Jahren ein enger Vertrauter des ehemaligen FIFA- Vizepräsidenten Jeffrey Webb. Bei einer Verurteilung droht Takkas laut Gerichtsmitteilung von Mittwoch eine maximale Gefängnisstrafe von 20 Jahren. Anwalt Gordon Mehler erklärte, seinem Mandaten wäre es als einzigem Angeklagten erlaubt worden, sich nur in einem Vorwurf vor dem New Yorker Gericht schuldig zu bekennen, "weil er eine sehr kleine Figur in dem Fall" sei.

15:14 Uhr: +TENNIS+

Barbara Haas in French- Open- Quali ausgeschieden! Für Österreichs Tennis- Dame Barbara Haas ist in der zweiten Runde der Qualifikation für den Hauptbewerb der French Open in Paris Endstation gewesen. Die 21- jährige Oberösterreicherin unterlag der als Nummer zwei gesetzten Tschechin Marketa Vondrousova am Donnerstag klar mit 0:6, 1:6. Als einziger Österreicher ist in der Qualifikation damit noch der Niederösterreicher Gerald Melzer im Einsatz, der es in der dritten und letzten Runde mit dem US- Amerikaner Bjorn Fratangelo zu tun bekommt.

14:49 Uhr: +FUSSBALL+

Portugal mit Ronaldo zum Confed Cup! Ohne Bayern- Profi Renato Sanches nimmt Europameister Portugal die Vorbereitung für den Confederations Cup in Russland auf. Sanches fehlt im vorläufigen 24- Mann- Aufgebot, das Trainer Fernando Santos am Donnerstag in Lissabon bekannt gab. Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid und Dortmund- Profi Raphael Guerreiro sind hingegen dabei.

12:53 Uhr: +FUSSBALL+

Monaco verpflichtet belgischen Teamspieler Youri Tielemans! Der französische Meister AS Monaco hat den belgischen Nationalteamspieler Youri Tielemans von RSC Anderlecht verpflichtet. Der 20- jährige Mittelfeldspieler werde einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2022 unterzeichnen, teilte der Verein aus dem Fürstentum mit. Nach französischen Medienberichten beträgt die Ablösesumme rund 25 Millionen Euro.

11:00 Uhr: +BASKETBALL+

Charlotte erhielt Zuschlag für NBA- All- Star- Spiel 2019! Das All- Star- Spiel der nordamerikanischen Basketball- Profiliga NBA findet 2019 in Charlotte statt. Das teilte die NBA am Mittwoch (Ortszeit) mit. Gastgeber der alljährlichen Veranstaltung werden die in der größten Stadt des US- Bundesstaates North Carolina ansässigen Charlotte Hornets sein, deren Besitzer Basketball- Legende Michael Jordan ist.

10:13 Uhr: +MOTORSPORT+

Ex- F1- Pilot Bourdais verließ nach Unfall Spital! Der frühere Formel- 1-Pilot Sebastien Bourdais hat nach seinem schweren Unfall in Indianapolis das Krankenhaus verlassen. Der 38- jährige Franzose postete am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Foto, das ihn auf Krücken vor der Klinik zeigt. Bourdais war am vergangenen Samstag in der Qualifikation zum legendären 500- Meilen- Rennen in Indianapolis schwer verunglückt. Mit weit über 300 Kilometer pro Stunde war er im Indianapolis Motor Speedway in die Mauer gekracht.

