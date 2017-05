Fünf Kinder missbraucht: Volleyballtrainer in Haft

Der Beschuldigte war in den vergangenen Jahren als Volleyballtrainer vorwiegend für Vereine in den Wiener Bezirken Leopoldstadt und Brigittenau tätig. Unter anderem soll es im Zeitraum von 2006 bis 2016 unter Ausnützung seiner Trainertätigkeit zu sexuellen Handlungen an ihm anvertrauten Minderjährigen gekommen sein.

Foto: APA/BARBARA GINDL (Symbolbild)

Polizei befürchtet weitere Opfer

Bislang sind der Polizei fünf betroffene Kinder bekannt. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Opfer gibt.

Das Landeskriminalamt Wien bittet um sachdienliche Hinweise und ersucht Zeugen und weitere Opfer, sich unter der Telefonnummer 01/31310- 33800 (auch vertraulich) zu melden.