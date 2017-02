Fünf Jahre bedingt für Putin- Kritiker Nawalny

In einem umstrittenen Strafprozess hat ein russisches Gericht den Oppositionellen Alexej Nawalny zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Damit gab der Richter in der Stadt Kirow am Mittwoch dem Antrag der Anklage statt und bestätigte ein erstes Urteil von 2013, wie die Agentur Tass meldete. Damit wird Nawalny voraussichtlich nicht bei der Präsidentschaftswahl 2018 kandidieren dürfen. Der 40- Jährige kündigte Berufung an.