"Fühlte sich nicht wohl!" Traustason zu AEK Athen

Jetzt ist es auch offiziell: Arnor Ingvi Traustason wechselt leihweise vom SK Rapid Wien zum griechischen Traditionsklub AEK Athen. Wie Rapid in der Nacht auf Mittwoch per Aussendung mitteilte, habe man sich auf einen Leihvertrag mit einer Kaufoption geeinigt. Der isländische Nationalspieler war im Sommer 2016 nach Wien gewechselt. In 33 Pflichtspielen für Rapid erzielte er drei Treffer.