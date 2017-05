Frühpensionist schleudert Axt gegen Polizist

Als Wurfgeschoss hat ein Frühpensionist eine Axt am Montag im Salzburger Pinzgau eingesetzt: Der 60- Jährige schleuderte das Werkzeug gegen einen Polizisten und verletzte ihn damit leicht am Oberschenkel. Der Mann hatte mit der Hacke zuvor auf das Auto eines anderen Einheimischen in Zell am See eingeschlagen.