Frühes WM- Aus für Chinas Zhang Jike

Chinas Tischtennis- Star Zhang Jike ist bei den Weltmeisterschaften in Düsseldorf schon in der Runde der besten 32 ausgeschieden. Der 29- jährige Olympiasieger von 2012 und Weltmeister der Jahre 2011 und 2013 scheiterte am Freitag als Nummer vier der Weltrangliste mit 1:4 an Lee Sang- su. Der südkoreanische Mixed- WM- Zweite von 2013 ist im Welt- Ranking 16 Plätze hinter dem Chinesen eingestuft.