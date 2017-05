Frühe Eisheilige bringen Frost und Schneefall

In weiser Voraussicht liegen etwa in den Rieden um den berühmten niederösterreichischen Weinort Spitz noch die Strohballen, um neuerlich drohenden Frost "wegzuheizen". Denn wieder prophezeien die Meteorologen einen Wintereinbruch, teils mit Frost. Die verfrühten Eisheiligen bringen mit polarer Kaltluft auch Schneefall bis auf 700 Meter herab und eine Frostwarnung Mittwochfrüh für die Städte, sogar in Wien.