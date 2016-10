Friedensnobelpreis für Kolumbiens Präsident Santos

Der heurige Friedensnobelpreis geht an Kolumbiens Präsidenten Juan Manuel Santos. Das hat das Komitee in Oslo am Freitagvormittag bekannt gegeben. Santos hatte zuletzt nach langwierigen Verhandlungen ein Friedensabkommen erreicht, das den jahrzehntelangen Bürgerkrieg in seinem Land beenden soll. Allerdings sprachen sich die Kolumbianer in einem Referendum denkbar knapp gegen den Deal mit der Guerilla- Bewegung FARC aus.