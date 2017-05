French Open: Thiem kennt seinen Auftaktgegner

Erster gesetzter Gegner laut Papierform wäre in Runde drei der US- Amerikaner Steve Johnson (25). Zu einer möglichen Revanche für die glatte Niederlage im Rom- Semifinale und damit auch zu einer Wiederholung des Vorjahres- Halbfinales in Roland Garros könnte es bereits im Viertelfinale für Thiem kommen. Bei programmgemäßem Verlauf könnte Thiem nämlich in der Runde der letzten acht auf Titelverteidiger Novak Djokovic kommen.

Auch Top- Favorit Rafael Nadal befindet sich wie Thiem/Djokovic in der unteren Tableau- Hälfte.