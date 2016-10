French- Open- Siegerin Muguruza schlägt in Linz auf

Das Tennis- Turnier Generali Ladies der Damen ab Montag in Linz hat eine neue Nummer eins. Die auf Weltranglistenplatz sechs rangierende Tschechin Karolina Pliskova musste Turnierdirektorin Sandra Reichel kurzfristig absagen, dafür steht nun die Spanierin Garbine Muguruza an der Setzlisten- Spitze. Der Manager der Weltranglisten- Vierten gab Reichel in der Nacht auf Samstag das Okay für das Antreten.